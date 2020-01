Dazi, Trump: "Storico accordo Usa-Cina" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cina e Stati Uniti hanno raggiunto una tregua. Oggi a Washington il Presidente Trump e il vice premier cinese Liu He hanno firmato un accordo allo scopo di riequilibrare la bilancia commerciale tra i due Paesi. Pechino si è impegnata ad acquistare 200 miliardi di dollari in prodotti e servizi statunitensi nei prossimi due anni, allo scopo di congelare il rialzo dei Dazi già previsto per il futuro.Se la Cina rispetterà l'accordo, la Casa Bianca si è impegnata a varare la 'fase due' che avrà lo scopo di eliminare i Dazi attualmente in vigore. Il Presidente americano ha annunciato con soddisfazione il raggiungimento di questa nuova intesa: "Oggi facciamo un passo enorme che non è mai stato fatto prima con la Cina verso un futuro di commercio equo e reciproco firmando la fase uno dello Storico accordo commerciale". Trump ha inoltre sottolineato che l'accordo "non poteva essere più grande ... Leggi la notizia su blogo

