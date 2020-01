Dazi, Trump: «L’accordo con la Cina è storico. Così raddrizziamo gli errori del passato» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Dure, oneste e rispettose». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito le le trattative che hanno portato alla firma dell’intesa sui Dazi con la Cina, e di fatto a una tregua nella guerra commerciale in atto. Con questo accordo «raddrizziamo gli errori del passato», ha affermato il capo della Casa Bianca nel corso della cerimonia riferendosi agli accesi scontri sul tema degli ultimi mesi. L’intesa prevede che Pechino acquisti ulteriori 200 miliardi di dollari di prodotti e servizi americani. Con la firma di oggi la Cina si impegna anche a non lanciarsi in svalutazioni valutarie, a comunicare regolarmente e a consultarsi sul mercato valutario. In base all’intesa, a partire dall’1 aprile la Cina consentirà il pieno controllo da parte di società finanziarie straniere. La fase uno del mini-accordo tra Usa e Cina è dunque incassata e per ... Leggi la notizia su open.online

