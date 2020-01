Dazi, finisce la guerra commerciale Cina-Usa. Trump: “Momento storico”. Xi: “Un bene per tutto il Pianeta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con la firma della fase 1 dell’accordo commerciale Pechino si impegna ad acquistare 200 miliardi di dollari in più di prodotti e servizi made in Usa. Gli Stati Uniti tagliano i Dazi Leggi la notizia su lastampa

