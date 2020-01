Daniele Dal Moro sul trono, parla Martina Nasoni: “Soffro perché sono innamorata di lui” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Martina Nasoni svela di essere ancora innamorata di Daniele Dal Moro, dopo la rottura lui è diventato tronista a Uomini e Donne Daniele Dal Moro, divenuto noto mesi fa per aver partecipato al Grande Fratello 16, è da poco diventato il nuovo tronista al trono Classico di Uomini e Donne, novità che non è piaciuta affatto a Martina Nasoni. Martina e Daniele hanno avuto una relazione nella casa più spiata d’Italia, ma le cose non andavano bene tra loro. Dopo il reality hanno continuato a frequentarsi, tanti erano però gli alti e bassi tra loro. Dopo diversi tentativi si sono infatti detti definitivamente addio a dicembre. Martina Nasoni sta soffrendo molto, vedere la persona che ama sul trono a Uomini e Donne la fa stare male. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha svelato: “Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

Vivo_Azzurro : Daniele #DeRossi ???? si ritira dal #calcio ?? giocato. In bocca al lupo #Campione del Mondo ????????! L'articolo ????… - Ale_CNCC : RT @greygooseonice: Con Daniele Peroncelli, elettricista di 32 anni, siamo a 18 morti sul lavoro dal 1 gennaio Oggi è il #14gennaio Fate v… - justaggthings : Ma pronto pronto pronto pronto? (un'idea di Daniele Tosto dal nostro gruppo ufficiale Facebook)… -