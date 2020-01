Damascelli: il calcio esaspera la prestazione fisica, ecco perché arrivano gli infortuni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive degli infortuni sempre più frequenti nel calcio. Ma non solo. Riconduce la questione all’esasperazione della prestazione fisica. Un concetto sempre più ricorrente nello sport. Soprattutto nel calcio. “Aggressivi. Intensi. Muscolari. Fino alla fine. Mai mollare. Il calcio contemporaneo non ha pazienza, non si pone limiti, anzi cerca di superarli”. I 19 crociati rotti in quattro anni tra i calciatori della Roma e gli ultimi infortuni di Zaniolo e Demiral, ma anche quelli agli sciatori Moelgg e Theaux, confermano, scrive, “l’esasperazione della prestazione fisica, ritenendola indispensabile per arrivare al risultato finale. Si ricorre alle macchine, in palestra, per accentuare la massa muscolare ma i tendini, in contemporanea, restano gli stessi. Anzi sono chiamati a sopportare accelerazioni e impatti fortissimi”. Gli ... Leggi la notizia su ilnapolista

