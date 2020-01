Dall’Italia contributo decisivo per risolvere la crisi in Libia. Conte: “Serve una soluzione politica sotto l’egida dell’Onu. Ci batteremo con l’Ue affinché si apra un confronto interno” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “L’Italia è concentrata perché la crisi libica sia concentrata verso una soluzione politica. C’è il forte impegno congiunto all’interno dell’Ue per promuovere una sostenibile soluzione politica sotto l’egida della Nazioni Unite. Una soluzione che potremo cercare di percorrere già dalla Conferenza di Berlino”. E’ quanto ha detto, parlando della crisi libica, il premier Giuseppe Conte, incontrando il Primo ministro olandese, Mark Rutte. “La premessa che si mantenga questa tregua tra opposte fazioni e che si apra un confronto intra-libico in grado di consegnare ai libici un futuro di prosperità, benessere, autonomia e indipendenza”, ha aggiunto il premier. “La nostra posizione chiara e coerente – ha aggiunto Conte -: non vi è alcuno spazio per una soluzione militare. Ci batteremo perché l’Ue possa avere con noi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

