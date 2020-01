Dakar 2020, risultato decima tappa moto: Joan Barreda Bort vince una frazione accorciata per il vento, nono Maurizio Gerini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Joan Barreda Bort si è aggiudicato la decima tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto, una frazione che è stata chiusa in anticipo per colpa del forte vento che imperversava nel tratto finale del percorso in terra saudita. Per questo motivo la direzione di gara, per non correre rischi eccessivi (soprattutto dopo quanto è già successo a Paulo Gonçalves pochi giorni fa), ha deciso di stoppare la carovana al chilometro 345, tenendo fede alla classifica dell’intermedio precedente, quello dei 223 chilometri. La temibile Haradh-Shubaytah che presentava 608 chilometri totali, dei quali ben 534 di prove speciali, dunque, ha visto il successo dello spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy Honda) con il tempo complessivo di 2:11.42 al termine di una giornata nella quale non ha lasciato scampo ai rivali sin dall’avvio, precedendo il leader della classifica generale, lo ... Leggi la notizia su oasport

