Da oggi puoi chattare su Instagram anche dal PC (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La piattaforma di condivisione fotografica sta ultimando gli ultimi ritocchi a un'interfaccia che consentirà di inviare e ricevere messaggi diretti direttamente dal browser, in modo simile a quanto avviene con WhatsApp e WhatsApp Web o con Messenger. La novità è già stata lanciata per un numero ristretto di utenti. Leggi la notizia su fanpage

