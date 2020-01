CTR Nitro-Fueled: il nuovo GP “Rustland” disponibile domani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Benvenuti al Gran Premio di Rustland, la stagione più recente di Crash ™ Team Racing Nitro-Fueled. Supera i tuoi avversari in questa terra desolata post-apocalittica, dove regna il caos e solo i piloti più audaci guadagnano il bottino! Sblocca nuove skin e nuovi kart per sgommare su una nuova, emozionante pista. Inoltre, puoi riempire il tuo Nitro Gauge per guadagnare un nuovo mostruoso personaggio perfetto per questa ambientazione. Infine, i fan potrebbero riconoscere Crash con in mano un trofeo speciale in questo Gran Premio. Per festeggiare la vittoria come “Miglior Racing game” ai Game Awards 2019, Crash festeggia la vittoria nella schermata di titolo del gioco. Scopri di seguito tutte le novità sul Gran Premio di Rustland: UN nuovo PERSONAGGIO: è vivo, ed è pronto per correre. Sblocca il più grande errore ... Leggi la notizia su gamerbrain

CrashBZone : CTR Nitro-Fueled al 10° posto nella classifica dei giochi più scaricati sul PS Store nel 2019 by @fakkiuz - CrashBZone : Analisi Grand Prix di Dicembre - CTR Nitro-Fueled by @danyq94 -