CROLLO TEMPERATURE: ritorno in grande stile dell'INVERNO nel weekend (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il guasto meteo, atteso sul finire della settimana, porrà fine ad un prolungato dominio dell'alta pressione sul Mediterraneo e più in generale sull'Europa Centro-Meridionale. Si andrà così a concretizzare la grande svolta, attraverso una perturbazione che riaprirà le porte all'INVERNO. L'impulso perturbato raggiungerà l'Italia, grazie all'abbassamento di latitudine del flusso oceanico. Si creeranno le condizioni per il collasso dell'anticiclone sul Mediterraneo, con il sistema frontale che favorirà nel weekend la probabile genesi di una depressione sull'Italia. Il vortice si scaverà anche per via di notevoli contrasti termici, in quanto la perturbazione sarà coadiuvata da una massa d'aria più fredda, la quale andrà a scorrere lungo il bordo orientale dell'anticiclone oceanico che andrà a sbilanciarsi verso nord, con massimi di pressione sulle Isole Britanniche. Questo ... Leggi la notizia su meteogiornale

