Cristina Plevani prende le difese dell’ex coinquilino Salvo Veneziano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip comincia con una dura squalifica, quella di Salvo Veneziano, Highlander di questa edizione, ex concorrente della prima. Mediaset ha emesso un comunicato in cui ha annunciato l’immediata esclusione di Veneziano, interrompendo il televoto. Motivo del provvedimento alcune frasi sconvenienti, pronunciate da Salvo nei confronti di un’altra concorrente, Elisa De Panicis. Ovviamente l’episodio è subito divenuto argomento caldo dei principali talk-show, come Mattino 5. Ospite al programma di Federica Panicucci la moglie di Salvo in persona Giusy, che ha difeso il marito. Ma dalla parte di Salvo anche l’ex coinquilina, vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani. Accuse di violenza e sessismo Le frasi di Salvo Veneziano, che per l’occasione si è anche guadagnato un tapiro, sono state accusate di violenza e sessismo. Parole forti, che hanno subito ... Leggi la notizia su thesocialpost

