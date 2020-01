Cristiano Ronaldo assente in Juventus-Udinese: ecco il motivo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo salterà Juventus-Udinese di Coppa Italia: ecco il motivo dell’esclusione del fuoriclasse portoghese La Juventus, dopo aver vinto all’Olimpico contro la Roma e scavalcato l’Inter in classifica in campionato, si tuffa sulla Coppa Italia. La competizione è considerata generalmente minore, ma bianconeri non vogliono sfigurare e contro l’Udinese gli uomini di Sarri vogliono imporsi. … L'articolo Cristiano Ronaldo assente in Juventus-Udinese: ecco il motivo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

annatrieste : Ho appena scoperto che per la tv di Stato italiana 'la fidanzata di Cristiano Ronaldo' è una qualifica (?!) bastant… - goal : Serie A top scorers ???? 20 - Ciro Immobile 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku 13 - 12… - Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… -