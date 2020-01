Crisi libica, Giuseppe Conte: “L’Italia non alimenterà il conflitto armato” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giuseppe Conte non è preoccupato per la mancata firma della tregua del generale Haftar, quanto piuttosto dei soldati italiani che stanno vivendo la Crisi libica di questi mesi. Infatti, secondo il premier la cosa più importante è un “cessate il fuoco sostanziale”, come ha spiegato al termine del vertice di maggioranza di martedì. “Ho incontrato più volte Haftar – ha aggiunto Conte -. Allorché mi informò della iniziativa militare gli dissi subito che stava commettendo un grave errore. Gli dissi che la violenza avrebbe generato altra violenza, sofferenze alla popolazione civile e avrebbe attirato terroristi anche da altri scenari di guerra”. Crisi libica, le parole di Conte Il Presidente del Consiglio italiano ha incontrato nei giorni scorsi il presidente turco Erdogan e in seguito anche quello egiziano Al Sisi per discutere sulla Crisi libica. ... Leggi la notizia su notizie

borghi_claudio : @ilpopulista_ Vedi? Eravamo tutti con le mani nei capelli per la dilettantesca gestione della crisi libica di Conte… - ItalyMFA : Riunione con i Ministri di ???????????????????? sulla #Libia e sul Med Orientale. Il Min @luigidimaio sulla crisi Libica “L’I… - KAVDAX : Mi chiedo come si possa affermare che l'Italia stia giocando un 'ruolo centralissimo nella crisi libica', quando è… -