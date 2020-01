Crisi Libia, Guerini: “Possibile rimodulazione dello sforzo militare” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Libia, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini non esclude una rimodulazione dello sforzo militare sul territorio libico. Intervenuto di fronte alle commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro Lorenzo Guerini ha parlato degli scenari possibili per la risoluzione della questione libica. Fonte foto: https://www.facebook.com/EsercitoItaliano Guerini, “Gli avvenimenti in Libia ci impongono una riflessione su una possibile rimodulazione del nostro sforzo militare” Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha parlato della possibile rimodulazione dello sforzo militare alla luce dei nuovi sviluppi sullo scenario libico. Anche Giuseppe Conte nelle scorse ore non aveva escluso la possibilità di inviare altri soldati in Libia, una prospettiva che ha inevitabilmente innescato una serie di polemiche. “Gli avvenimenti in Libia ci impongono una riflessione ... Leggi la notizia su newsmondo

graziano_delrio : Il protagonismo dell’Italia nella crisi in #Libia è fondamentale per la nostra sicurezza e il nostro ruolo nel Medi… - ispionline : La crisi in #Libia e il protagonismo di #Russia e #Turchia nel paese mettono a rischio l'ENI e la sicurezza energet… - agorarai : Crisi #Libia 'Italia assente, irrilevante. In altre epoche sono stati fatti accordi, oggi ci sono miliziani che si… -