Crisi in Libia, gli Usa schierano i big alla Conferenza di Berlino: Pompeo e O’Brien. La mossa per contenere Putin (Di mercoledì 15 gennaio 2020) alla Conferenza di Berlino sulla Libia, gli Stati Uniti saranno presenti con il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien. Uno schieramento di peso per l’appuntamento previsto il 19 gennaio da parte della Casa Bianca che, secondo quanto riporta l’Ansa, dimostrerebbe l’intenzione americana di svolgere un ruolo da protagonisti nella Crisi libica, provando così a contenere il ruolo sempre più importante della Russia nella gestione diplomatica della trattativa sul cessate il fuoco. alla Conferenza dovrebbe partecipare anche il maresciallo Khalifa Haftar, come riportato ieri 14 gennaio da Al Arabyia. Secondo fonti vicine all’uomo forte della Cirenaica, Haftar avrebbe anche chiesto a Vladimir Putin di istituire all’Onu una commissione che monitori la tregua raggiunta dalla scorsa domenica in Libia. Diventa sempre più qualificato il ... Leggi la notizia su open.online

agorarai : Crisi #Libia 'Italia assente, irrilevante. In altre epoche sono stati fatti accordi, oggi ci sono miliziani che si… - ItalyMFA : Riunione con i Ministri di ???????????????????? sulla #Libia e sul Med Orientale. Il Min @luigidimaio sulla crisi Libica “L’I… - NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… -