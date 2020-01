Cosa significa veramente il comunicato della Regina su Harry e Meghan? Lo rivela una psicologa - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roberta Damiata Dietro le parole della Regina sulla decisione di Harry e Meghan, esiste un significato più profondo. A svelarlo una psicologa La decisione di Harry e Meghan di “dimettersi” e quindi allontanarsi dalla Monarchia e anche da Londra, ha creato scalpore in milioni di persone in tutto il mondo, ma nessuno è rimasto così sconvolto come la Regina. La Cosa è facilmente immaginabile, e anche comprensibile, ma a dirlo non è la sensibilità comune, piuttosto l’esame del testo, redatto da Sua Maestà, da parte di Jo Hemmings una psicologa inglese. Elisabetta infatti, al contrario delle previsioni e del suo attaccamento alla Monarchia e alla Corona, in questa occasione ha fatto un’insolito passo indietro, rispetto alle rigide regole di palazzo, rilasciando una delle sue dichiarazioni più personali mai fatte fino ad ora, per “rispondere” alla decisione del nipote Harry e di ... Leggi la notizia su ilgiornale

