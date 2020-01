Cosa fare a Milano nel weekend dal 17 al 19 gennaio: tutti gli eventi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non sapete come trascorrere il weekend del 17, 18, 19 gennaio? Milano offre numerosi eventi adatti a tutte le esigenze per rendere questi giorni rilassanti e divertenti con proposte di ogni tipo e per tutte le età. Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio Il calendario del weekend a Milano si presenta ricco e variegato di eventi: ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Giorgio De Chirico a Palazzo Reale, in concerto al Forum di Assago Gazzelle e omaggio a Federico Fellini al MIC Museo Interattivo del Cinema. Ecco una selezione degli eventi più interessanti. Venerdì 17 gennaio Venerdì 17 e sabato 18 gennaio al Blue Note Milano doppio appuntamento con i mitici Manhattan Transfer, l’esplosivo quartetto vocale. Diventati famosi grazie al loro originale riadattamento del brano Birdland, nel corso degli anni ‘80 hanno conquistato un premio dopo l’altro e si sono imposti come gruppo ... Leggi la notizia su notizie

diMartedi : #Bonaccini su #EmiliaRomagna: 'In tutte le liste che mi sostengono c'è il mio cognome, non mi potevo presentare con… - matteosalvinimi : ? Sentite la disperazione del ristoratore ostaggio di questo 'profugo' alla stazione Tiburtina di Roma... E il Pd c… - sole24ore : Microsoft manda in pensione Windows 7. Ecco come aggiornarlo e cosa fare -