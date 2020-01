Corruzione: Giudice di Catanzaro arrestato, “Sentenze manovrate per soldi, regali e prestazioni sessuali”. (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Corruzione, giustizia e impunità – E’ stata arrestata una toga di spicco: Marco Pretini, presidente della II sezione della Corte d’Assise d’appello di Catanzaro. La doppia inchiesta è stata condotta dalla Guardia di finanza di Crotone e coordinata dalla Procura di Catanzaro e dalla Procura di Salerno. Inoltre tra gli arrestati figurano due avvocati, uno appartenente al foro di Catanzaro, Marzia Tassone a cui sono stati dati gli arresti domiciliari. L’altro arrestato risulta essere un avvocato di Locri, Francesco Saraco. Chi stipendiava direttamente, secondo gli inquirenti i tre arrestati un medico in pensione, Emilio , detto Mario. Era l’insospettabile pensionato che riforniva i togati di cadeax a base di cassette di pesce e champagne. I tre non disdegnavano però regali in danaro, con mazzette per 500€. Come ricostruito dalla Dda, il magistrato ... Leggi la notizia su kontrokultura

