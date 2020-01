Corruzione, arrestato magistrato della corte d’Appello di Catanzaro: “Soldi e prestazioni sessuali per aggiustare sentenze” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Soldi, oggetti preziosi, prestazioni sessuali, uno stipendio mensile. Sono queste le contestazioni a un magistrato, presidente di una sezione della corte d’appello di Catanzaro, che è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Si tratta,a quanto apprende il fattoquotidiano.it, di Marco Pretini. Sono otto le persone indagate nell’inchiesta della Dda di Salerno: per sette, tra cui la toga, il giudice per le indagini preliminare ha disposto il carcere, per l’ottavo i domiciliari. Corruzione in atti giudiziari in alcuni casi aggravati dall’associazione mafiosa i reati contestati. Tra gli arrestati anche due avvocati: uno del foro di Catanzaro e un avvocato di Locri. In cambio il magistrato per ottenere, in processi, civili e in cause tributarie, sentenze e provvedimenti a loro sfavorevoli o favorevoli a terze persone. Secondo la procura di Salerno “in taluni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

