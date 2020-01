Corruzione al Tribunale di Catanzaro: 8 arresti, in carcere anche un magistrato (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti In data odierna, personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone, del Servizio Centrale Operativo Criminalità Organizzata di Roma (SCICO) e di altri reparti delle Fiamme Gialle, ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di otto indagati. L’ordinanza ha disposto, per sette indagati, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e per un indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tutti gli indagati destinatari delle misure cautelari sono gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di Corruzione in atti giudiziari, in taluni casi, aggravato dall’alt. 416 bis.1 c.p. Tra i destinatari della misura cautelare in carcere vi sono: un magistrato in servizio ... Leggi la notizia su anteprima24

