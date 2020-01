Coppa Italia, Pioli punta in alto: “Milan, da qui si entra in Europa” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stefano Pioli prova a partire da una certezza, il modulo che sembra aver fatto rinascere il Milan a Cagliari. Contro la Spal in Coppa Italia utilizzerà ancora il 4-4-2, davanti a 30 mila tifosi pronti anche a fischiare: "A San Siro non giochiamo bene ma dobbiamo tornare a vincere. L'Europa? Passa anche per la Coppa Italia" Leggi la notizia su fanpage

