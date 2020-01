Coppa Italia oggi in tv in chiaro: dove vedere Juve-Udinese, Milan-Spal, Fiorentina-Atalanta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fiorentina-Atalanta (ore 15), Milan-Spal (ore 18), Juventus-Udinese (ore 20.45) sono le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocano oggi, mercoledì 15 gennaio. Verranno trasmesse in diretta tv, in esclusiva e in chiaro sui canali Rai 2 e Rai 1. Per assistere agli incontri anche in diretta streaming stasera è possibile farlo collegandosi alla piattaforma online Rai Play. Una volta scaricata la app sui vari dispositivi (pc, smartphone, tablet) si avrà accesso al servizio offerto dalla tv di Stato gratis e senza costi aggiuntivi. Leggi la notizia su fanpage

