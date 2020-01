Coppa Italia, Napoli-Lazio si gioca martedì 21 gennaio alle 20.45 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Napoli-Lazio si gioca martedì 21 gennaio. La Lega ha ufficializzato le date dei quarti di finale di Coppa Italia. La prima partita sarà tra Napoli e Lazio, gara unica, in programma martedì prossimo – 21 gennaio – alle 20.45 al San Paolo, è stata quindi anticipata di una settimana. Il Napoli giocherà tre partite consecutive al San Paolo nel giro di una settimana: contro la Fiorentina, contro la Lazio in Coppa e contro la Juventus. Queste le date e gli orari degli altri incontri. L'articolo Coppa Italia, Napoli-Lazio si gioca martedì 21 gennaio alle 20.45 ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

