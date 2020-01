Coppa Italia, Napoli ai quarti: chi affronteranno gli azzurri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo il successo sul Perugia (2-0), la squadra di Gattuso affronterà nuovamente la Lazio, uscita a sua volta vittoriosa nella gara interna contro la Cremonese (4-0). Il match si giocherà il 29 gennaio prossimo (orario ancora da definire). Sarà un’occasione importante per Insigne e compagni di vendicare l’ingiusta sconfitta patita in campionato nello scorso weekend. Stavolta però teatro della sfida sarà il San Paolo e non l’Olimpico. Il Napoli infatti ha il numero più basso contrassegnato nel tabellone (1) rispetto alla Lazio (8), quindi per regolamento ha il diritto di giocare in casa il quarto di finale. Di Nicola Chiacchio L'articolo Coppa Italia, Napoli ai quarti: chi affronteranno gli azzurri proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

