Coppa Italia – Milan, tutto facile: i rossoneri si divertono contro la Spal, le pagelle di CalcioWeb (Di mercoledì 15 gennaio 2020) tutto facile, tutto come da copione. Forse non così scontato, quest’anno, in casa Milan. Intanto, però, gli uomini di Pioli hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia. contro la Spal non c’è molto da soffrire, anzi. La gara è subita in discesa, con Piatek che la sblocca scappando via in profondità e battendo il portiere ospite. Flebile reazione dei ferraresi, i padroni di casa possono gestire e andare sul doppio vantaggio a ridosso dell’intervallo: ci pensa Castillejo con un bel piatto a giro preciso e che non lascia scampo all’estremo difensore biancazzurro. La ripresa è pressoché una formalità, utile soltanto a Theo Hernandez per aggiornare il suo score di marcature con i rossoneri: sinistro dal limite forte e a filo d’erba, 3-0. Prima del finale c’è spazio anche per un ‘quasi rigore’ concesso alla Spal per presunto fallo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

