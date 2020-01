Coppa Italia, Milan-SPAL 2-0. La Fiorentina ai quarti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. In programma anche Milan-SPAL. ROMA – Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Nuova giornata ricca di emozioni con tre sfide in programma: apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. Milan-SPAL alle 18. Coppa Italia, i risultati di 15 gennaio 2020 Di seguito il resoconto completo delle sfide di Coppa Italia del 15 gennaio 2020 (IL TABELLONE) Fiorentina-Atalanta 2-1Milan-SPAL 2-0Juventus-Udinese (ore 20:45) Coppa Italia, Milan-SPAL: risultato, marcatori e tabellino Milan-SPAL 3-0 Marcatori: 19′ Piatek, 44′ Castillejo. 66′ Hernandez T. Milan (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo (63′ Suso), Krunic, Bennacer, Bonaventura (74′ Paqueta); Piatek, Rebic. All. Pioli SPAL (3-5-2): Berisha E.; ... Leggi la notizia su newsmondo

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -