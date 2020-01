Coppa Italia, la Juventus batte l’Udinese: Sarri vince 4-0 anche senza Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande prestazione dei campioni d'Italia che, anche senza Cristiano Ronaldo, hanno dominato e sotterrato con quattro gol una brutta Udinese. Dopo la straordinaria rete di Higuain, è arrivata la doppietta di Dybala e il rigore finale di Douglas Costa. Mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.45, la Juventus affronterà nel quarto di Coppa Italia la vincente di Parma-Roma. Leggi la notizia su fanpage

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -