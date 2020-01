Coppa Italia, Juventus Udinese 2-0 LIVE: inizia il secondo tempo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) All’Allianz Stadium, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Juventus e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Josephine Carinci, inviata a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Udinese si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Udinese 2-0 MOVIOLA 8′ Occasione di Higuain – Dybala serve Higuain, che prova il tiro verso la porta ma viene anticipato 9′ Tiro di Higuain – Higuain prova la girata: la palla finisce di poco alta 16′ Gol di Higuain – Dopo una serie di scambi nello stretto, Dybala serve Higuain, che non sbaglia 20′ Tiro di Bernardeschi – Bernardeschi ci prova su punizione: la palla finisce alta non di molto 25′ Rigore per la Juve – Bernardeschi fermato in ... Leggi la notizia su calcionews24

