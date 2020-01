Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: super Lukaku. Oggi il turno di Juventus-Udinese, le formazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Juventus Udinese PROBABILI FORMAZIONI- Archiviata la 19^ giornata di campionato, spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, con Inter corsara a San Siro contro il Cagliari. 4-1 il finale, decisivo Lukaku con una doppietta. Oggi sarà il turno di Juventus-Udinese. Sarri potrebbe affidarsi al 4-3-3 con diverse novità dal 1′. In porta chance per … L'articolo Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: super Lukaku. Oggi il turno di Juventus-Udinese, le formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

acmilan : ? Preparing for our Coppa Italia debut with our latest Rossonero signing: @simonkjaer1989 ??? ?? A Milanello i rosso… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine - Inter : ?? | FOTO Quattro gol e tanto spettacolo: tutte le immagini della serata di San Siro! ?? -