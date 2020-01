Coppa Italia – Impresa della Fiorentina, boom Cutrone: l’Atalanta saluta la competizione, le pagelle di CalcioWeb (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Impresa della Fiorentina che ha eliminato l’Atalanta e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, la squadra di Gasperini adesso potrà concentrarsi su campionato e Champions League, adesso il club viola affronterà l’Inter a San Siro il prossimo 29 gennaio. La squadra di Iachini supera 2-1 al ‘Franchi’ l’Atalanta grazie ai gol di Cutrone all’11’ e Lirola all’84’; momentaneo pareggio nerazzurro con Ilicic al 67′. Gigliati in 10 dal 70′ per l’espulsione del capitano Pezzella. Il vantaggio dei gigliati all’11° a opera del neo acquisto Cutrone, che concretizza un cross da sinistra di Dalbert. Il meritato pareggio dell’Atalanta a metà ripresa quando Malinovski offre al subentrato Ilicic un pallone solo da spingere in rete. Pezzella, già ammonito, riceve il secondo giallo per simulazione e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine - acmilan : It's Coppa Italia time, Rossoneri ???? Set your clocks for our home clash against SPAL ?? Si avvicina la nostra sfida… -