Coppa Italia, il tabellone e i risultati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sorteggio, il tabellone, il calendario e le date della Coppa Italia 2019-2020. Si inizia il 4 agosto con il primo turno, finale fissata al 13 maggio. Prende vita la Coppa Italia 2019-2020 con la competizione che entra nel vivo in attesa dell’ingresso in scena delle big. Coppa Italia 2019-2020: tabellone, partite e risultati La compilazione del tabellone, che avviene per sorteggio, posiziona le squadre nei settantotto posti a disposizione sul grande pannello. Le partite e i risultati degli ottavi di finale Di seguito le partite e i risultati del quarto turno Napoli-Perugia 2-0 (la cronaca del match)Lazio-Cremonese 4-0 (la cronaca del match)Fiorentina-Atalanta 2-1 (la cronaca del match)Inter-Cagliari 4-1 (la cronaca del match)Milan-SPALTorino-Genoa 6-4 d.c.r. (la cronaca del match)Roma-ParmaJuventus-Udinese Il programma dei quarti di finale Di seguito il ... Leggi la notizia su newsmondo

