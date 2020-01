Coppa Italia, il Milan passeggia 3-0 sulla Spal: nei quarti c’è il Torino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sarà l’aria di Ibrahimovic, sarà l’autostima o, forse, che la Spal (rimaneggiata) di questi tempi non rappresenta un test particolarmente probante. Il Milan ne fa 3 alla squadra di Semplici e approda ai quarti di finale di Coppa Italia al termine di una partita fin troppo facile. Prossimo avversario, il Torino. Pioli, che schiera i suoi col nuovo e redditizio 4-4-2, risparmia Ibra e ridà fiducia a Piatek. Il Pistolero ripaga con il gol dell’1-0 (20′) su assist di Bennacer, ma nel corso del match sbaglierà almeno altre due reti. Il momento, al di là del gol, non resta dei migliori, ma la medicina migliore arriva sempre dal tabellino. Visualizza questo post su Instagram 2⃣-0⃣ at the break Good way to celebrate your 50th appearance, @samucastillejo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f44f-1f3fb.png" ... Leggi la notizia su open.online

