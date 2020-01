Coppa Italia. Il Milan accede ai quarti di finale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Superata senza complicazioni la Spal con un netto 3-0 a Leggi la notizia su laprimapagina

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -