Coppa Italia, Fiorentina Atalanta 2-1: cronaca e tabellino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Allo Stadio Franchi, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Fiorentina riesce a superare l’Atalanta con un 2-1 dopo essere andata in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Pezzella. Di Lirola e Cutrone le reti della vittoria, nel mezzo l’inutile pareggio di Ilicic. Ora ai quarti la Fiorentina incontrerà l’Inter. Sintesi Fiorentina Atalanta 2-1 MOVIOLA 92′ Malinovskyi vicino al gol – Potentissima conclusione di Malinovskyi che termina di poco a lato 82′ GOL LIROLA – Bellissima apertura di Pulgar che libera sulla fascia Lirola il quale si presenta davanti a Gollini e lo batte con un diagonale preciso 70′ Espulso Pezzella – Doppio giallo per il capitano viola che simula in area di rigore e riceve il secondo giallo e la ... Leggi la notizia su calcionews24

