Coppa Italia, Fiorentina Atalanta 1-1 LIVE: espulso Pezzella (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Allo Stadio Franchi, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Atalanta si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Atalanta 1-1 MOVIOLA 70′ espulso Pezzella – Doppio giallo per il capitano viola che simula in area di rigore e riceve il secondo giallo e la conseguente espulsione 67′ Pareggio di Ilicic – Traccia profonda per Malinovskyi che serve in mezzo per l’accorrente Ilicic che da due passi non può sbagliare e pareggia i conti 61′ Traversa di Gosens – Fa tutto Muriel che serve un pallone d’oro per Gosens, il quale a porta vuota spedisce sulla traversa 58′ Chance per Pasalic – Arriva a tu ... Leggi la notizia su calcionews24

