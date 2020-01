Coppa Italia, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha ufficializzato gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti dei quarti di finale determinati dal tabellone della competizione, sulla base dei criteri e delle modalità individuati ai punti 3.1 e 3.7 del Regolamento della Coppa Italia 2019/2020, nonché le date, gli orari e la programmazione televisiva dei medesimi: Martedì 21 gennaio Napoli-Lazio ore 20.45 Raiuno Mercoledì 22 gennaio Vincente Juventus/Udinese-Vincente Parma/Roma ore 20.45 Raiuno Martedì 28 gennaio Torino-Vincente Milan/SPAL ore 20.45 Raiuno Mercoledì 29 gennaio Inter-Vincente Fiorentina/Atalanta ore 20.45 Raiuno Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine - acmilan : It's Coppa Italia time, Rossoneri ???? Set your clocks for our home clash against SPAL ?? Si avvicina la nostra sfida… -