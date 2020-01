Coppa del Re, l’Unionistas de Salamanca pesca il Real Madrid: la reazione dei giocatori è assurda [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una bella storia che arriva dalla Spagna, precisamente dalla Coppa del Re. Si è tenuto il sorteggio dei sedicesimi di finale della competizione. L’UD Ibiza di Borriello sfiderà il Barcellona. Ma la cosa più curiosa è quella che riguarda il piccolo Unionistas de Salamanca. Il club nato nel 2013 sta scalando le gerarchie del calcio iberico. Si trova adesso in Segunda B, la terza divisione. Dopo aver eliminato una nobile decaduta come il Deportivo la Coruña la squadra nata dalle ceneri dell’UD Salamanca e finanziata dai tifosi (tra i quali l’ex ct spagnolo Vicente Del Bosque) aspettava di conoscere l’avversaria dei sedicesimi. Bene, è arrivato il Real Madrid. Una delle compagini più forti del mondo. Saranno stati presi dallo sconforto i calciatori del piccolo Unionistas de Salamanca direte voi. E invece no. La loro reazione è stata tanto sorprendente quanto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

