Consulenti del lavoro: con Jobs act non aumenta rischio licenziamento (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo uno studio dei professionisti, l'equazione tutele crescenti-licenziamento agevole appare infondata Leggi la notizia su today

novasocialnews : Consulenti del lavoro: con Jobs act non aumenta rischio licenziamento #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - dariomasiero : RT @FederazioneFOIV: ?? Il 23 gennaio avrà inizio il 'Corso base generale di formazione dei consulenti tecnici Ingegneri in ambito giudiziar… - DottrinaLavoro : Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Licenziamenti, con il Jobs act non aumentano i rischi per i lavoratori… -