Conoscete il suocero di Ilary Blasi? Ecco il signor Enzo, la somiglianza con Francesco Totti è incredibile [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati più che mai Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. In tanti, infatti, lì considerano i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello alla romana. Per questa ragione la conduttrice e l’ex calciatore hanno lavorato ad un progetto che prende il nome ‘Casa Totti’. A rafforzare questo amore ci hanno pensato i loro tre figli e la vicinanza della loro famiglia. E a proposito di genitori, avete mai visto il padre de Er Pupone? Chi è Enzo Totti? Il padre di Francesco Totti si chiama Enzo e, quando era più giovane e con qualche chilo in meno, era praticamente la fotocopia dell’ex capitano della Roma. Qualche anno fa l’uomo ha avuto dei seri problemi di salute, ovvero venne colpito da un infarto e per un po’ di tempo è rimasto ricoverato in ospedale. Non è solito ... Leggi la notizia su kontrokultura

