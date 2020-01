Conferenza stampa D’Aversa: «Roma con qualità, ma noi vogliamo passare» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la gara di Coppa Italia contro la Roma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani, valida per la Coppa Italia, contro la Roma. Ecco le parole del tecnico emiliano: Roma – «L’arma migliore è il possesso palla, ha qualità importanti nei singoli. Sono quelle partite dove noi dobbiamo cercare di fare la migliore partita possibile sperando che dall’altra parte non sia così». GERVINHO – «Era programmato che facesse parte della partita di Lecce e poi riportarlo nella partita di domenica. Era già programmato. Grassi non è convocato, per il resto tutti disponibili ragionando sul fatto che qualcuno non può fare tre partite in una settimana. vogliamo passare il turno». FORMAZIONE – «Si pensa ad un ... Leggi la notizia su calcionews24

