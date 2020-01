Concorso Insegnanti di Religione Cattolica 2020 IRC, ecco le novità (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con il nuovo anno sono tante le notizie che sono arrivate e tra queste anche un nuovo bando di Concorso 2020 per l’assunzione di Insegnanti di Religione Cattolica IRC. Il Concorso sta arrivando ma i posti andranno a coprire soltanto l’assunzione del 50% degli Insegnanti di Religione attualmente precari per tutti gli altri c’è invece il rischio sempre più evidente di perdere il lavoro. Il rapporto tra gli Insegnanti di Religione e lo stato italiano ha tutto un suo percorso personale e differente rispetto agli altri. Gli Insegnanti di Religione e le loro assunzioni sono regolamentate da uno statuto ed un’intesa tra Stato e Chiesa siglata nel non troppo lontano 1984 che prevedeva l’assunzione del 70% delle cattedre di Religione da parte dello stato italiano portandoli ad essere Insegnanti di ruolo con un 30% di Insegnanti con incarichi annuali che sarebbero stati assunti tramite precise ... Leggi la notizia su circuitoscuola

