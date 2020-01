Concorsi 2020 Pubblica Amministrazione: 60.000 Assunzioni Previste (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Pubblica Amministrazione ha affermato che nei prossimi tre anni provvederà all’assunzione di ben 60 mila persone che andranno ad occupare posti di lavoro che resteranno vuoti per via del pensionamento e delle pensioni anticipate. Un nuovo anno è iniziato e non sono poche le buone notizie che vediamo arrivare dal fronte delle Assunzioni lavorative. Questa volta si tratta della Pubblica Amministrazione che tra il 2020 e il 2022 assumerà ben 60 mila persone. Le Assunzioni verranno eseguite tramite bandi precisi che saranno resi noti nei prossimi mesi in particolare, sembra proprio che i primi bandi si vedranno già a partire da marzo 2020. Il primo grande reparto che sentirà la prontezza e i benefici di queste Assunzioni sarà la scuola con ben 48 mila Assunzioni tra insegnanti ed insegnati di sostegno. Un altro reparto che andrà ad avere un ampliamento di Assunzioni sarà la Sanità che ... Leggi la notizia su circuitoscuola

