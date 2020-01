Come sta il cinema in Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I dati dicono che presenze e incassi sono in crescita, e soprattutto smentiscono il vecchio luogo comune per cui d'estate le persone non vogliono andare al cinema Leggi la notizia su ilpost

juventusfc : @mdeligt_04 @DanieleRugani @emrecan_ @Cristiano @marko_pjaca20 @gianluigibuffon ?? Sarri: «Con @PauDybala_JR parlo t… - Capezzone : Su @atlanticomag lo splendido ricordo di Roger #Scruton realizzato da @marco_gervasoni - Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza sta aiutando più di 2 milioni e mezzo di cittadini in difficoltà e il tasso di povertà è… -