Come sarebbe stato il nono capitolo di Star Wars diretto da Colin Trevorrow (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si sa, Star Wars: L’ascesa di Skywalker non ha avuto una vita produttiva facile. Il che viene utilizzato da alcuni per scusare certi difetti del prodotto finale. Una delle questioni fondamentali che ha reso più tortuoso il percorso della pellicola è il fatto che J. J. Abrams sia dovuto subentrare a scrivere e dirigere solo in un secondo momento, quasi in corsa: nel 2015, infatti, il regista designato era Colin Trevorrow, fresco del successo di Jurassic World. Disney e Lucasfilm avevano affidato a lui sceneggiatura e regia, salvo poi cambiare idea un paio di anni dopo: nel settembre 2017 la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy annunciò l’abbandono di Trevorrow in seguito a divergenze creative. Il motivo principale dietro al “divorzio” sembra essere stata la sceneggiatura non convincente fornita dal regista e dal suo collaboratore storico Derek Connolly (Abrams ha poi riscritto tutto ... Leggi la notizia su wired

