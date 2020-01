Come funziona il nuovo visto per gli USA: richiedere l’ESTA (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In passato il visto turistico, che consentiva di fermarsi alcune settimane negli USA, poteva essere richiesto direttamente all’arrivo in aeroporto, compilando un semplice modulo. Da alcuni anni le cose sono cambiate, oggi è necessaria una preventiva richiesta ESTA per USA, Come da accordi tra gli Stati Uniti e alcuni Paesi, tra cui l’Italia e praticamente … L'articolo Come funziona il nuovo visto per gli USA: richiedere l’ESTA è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Capezzone : +++Ieri a @Qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 Confronto con l’onorevole Morani. Come il governo ha massacr… - petergomezblog : Visto che giovedì la maggioranza si riunisce per decidere su giustizia e prescrizione chi vuole può leggere il mio… - Mov5Stelle : Con 3 milioni delle restituzioni dei nostri portavoce sosteniamo progetti delle scuole che vogliono portare la sost… -