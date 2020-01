Come abbiamo rischiato Di Battista ministro dell’Istruzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un retroscena del Fatto Quotidiano oggi racconta che abbiamo rischiato di vedere Alessandro Di Battista al posto di Lorenzo Fioramonti al ministero della Pubblica Istruzione. Secondo la ricostruzione fornita da Luca De Carolis Di Maio gli aveva offerto il posto ma lui ha gentilmente declinato: Il sostegno dell’ex deputato a Paragone aveva amareggiato Di Maio, che però resta un pragmatico. Sa che, qualunque cosa decida di fare del suo ruolo di capo e qualunque partita vorrà giocare da qui agli stati generali di marzo, avrà comunque bisogno del sostegno di Di Battista. Per questo poche settimane fa gli aveva ventilato addirittura un incarico di governo, quello di ministro dell’Istruzione al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. Ma l’ex deputato aveva declinato. Impossibile per lui entrare in un esecutivo con il Pd. Però voleva e vuole sostenere Di Maio incambio di segnali concreti, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

