Colesterolo, cos’è e come funziona il farmaco che “vaccina” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) come funziona il farmaco contro il Colesterolo? E a chi è indicato? È un anticorpo monoclonale. Si chiama Inclisiran e può essere somministrato solo due volte l’anno, proprio come una vaccinazione che esige i suoi richiami. Per questo è stato definito impropriamente “vaccino”, il farmaco che il governo inglese si appresta a sperimentare, su una popolazione di soggetti che debbono raggiungere cali drastici dei valori di Colesterolo LDL, quello cattivo, perché ad altissimo rischio di sviluppare un infarto o un ictus. I primi trattamenti verranno effettuati su circa 40.000 persone. Obiettivo PCSK9 A prima vista può sembrare quasi il target di una guerra tra spie. Ma si chiama PCSK9, ed è una proteina presente nell’organismo, l’obiettivo del trattamento con Inclisiran. Il farmaco sfrutta la tecnologia della RNA-interference e grazie a questo meccanismo originale d’azione impedisce la ... Leggi la notizia su dilei

