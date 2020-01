Clima, l’Onu lancia l’allerta: “Ci aspettiamo molti eventi estremi nel 2020” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Purtroppo ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi”. Lo afferma il segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) che fa capo all’Onu Petteri Taalas rilevando che “con le attuali emissioni di gas serra siamo diretti verso un aumento della temperatura dai 3 ai 5 gradi entro la fine del secolo”. La temperatura media globale, aggiunge, “é aumentata di circa 1,1 gradi centigradi dall’era preindustriale e il calore dell’oceano è al livello record”.L'articolo Clima, l’Onu lancia l’allerta: “Ci aspettiamo molti eventi estremi nel 2020” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

ABIMAGE : Si è chiusa la Conferenza ONU sul clima. L’Unione Europea ha trovato... È sempre l’ultima chiamata per… - ABIMAGE : Di cosa si parla alla Conferenza ONU per il Clima? La COP25 in pillole Con l’arrivo a Madrid di Greta Thunber… - alfrig409 : RT @diab00lik: ecco. limitare le nascite e accogliere immigrati è la soluzione francese al clima. Scritta dal Club of Rome per l'ONU, e po… -