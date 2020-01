Clima, Greta al World Economic Forum: “Bisogna uscire dalla zona di comfort e prendere decisioni” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “In caso di emergenza bisogna uscire dalla zona di comfort e prendere decisioni che potrebbero non essere molto comode o piacevoli“: lo ha affermato Greta Thunberg e un gruppo di giovani attivisti per il Clima, in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano britannico Guardian in vista del World Economic Forum di Davos, chiedono lo stop globale e immediato ai sussidi e agli investimenti su combustibili fossili. Il vertice, che si terrà dal 21 al 24 gennaio, si concentrerà anche su altre criticità, tra cui il rallentamento della crescita Economica globale, guerre commerciali, tensioni geopolitiche in Asia orientale e punti caldi del Medio Oriente.L'articolo Clima, Greta al World Economic Forum: “Bisogna uscire dalla zona di comfort e prendere decisioni” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

