Classifica ricavi commerciali: il Napoli è 19esimo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come avevamo riportato nei giorni scorsi Deloitte ha rilasciato la Classifica dei fatturati dei primi 20 club europei nel 2018-2019. Il Napoli entra per la prima volta in Classifica e occupa il 20° posto con un incremento del fatturato del 13% (207,4). Calcio e Finanza riporta oggi una seconda Classifica incentrata sui ricavi commerciali dei club in cui il primato spetta sempre al Barcellona che ha visto i propri ricavi commerciali balzare del 18,88% a 384 milioni di euro nella scorsa stagione. Per quanto riguarda il 2019, la Juventus è il club che ha fatto registrare il miglior tasso di crescita, con un aumento del 29,5%, passando da 143 a 186 milioni di euro. Il Napoli invece si posiziona in 19esima posizione con un dato di 46 milioni, in crescita del 10,5% rispetto al rapporto precedente. L'articolo Classifica ricavi commerciali: il Napoli è 19esimo sembra essere il ... Leggi la notizia su ilnapolista

